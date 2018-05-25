السيطرة على حريق نشب بمستودع البترول الرئيسي التابع لشركة مصر بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من اخماد حريق نشب بمستودع البترول الرئيسي التابع لشركة مصر للبترول دون حدوث إصابات.

‫كان اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بنشوب حريق بمستودع البترول الرئيسي التابع لشركة مصر للبترول والكائن بشارع أسيوط - سوهاج دائرة القسم، وعلى الفور انتقل لمكان الواقعة اللواء مساعد المدير للأمن والعميد رئيس فرع الأمن العام ومأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، ودلت التحريات المبدئية بنشوب حريق محدود بأرضية المستودع أسفل كوبري العبوة، وتم السيطرة عليه واخماده بمعرفة مسئولي الإطفاء بالمستودع دون حدوث إصابات أو تلفيات.

‫وبسؤال ماجد كمال أيوب بباوي، 41 عامًا، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مصر للبترول قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب ذلك لحدوث شرز من جهاز فرامل إحدى السيارات المتجهة للتحميل، وتشبع الأرضية بالمواد البترولية مع ارتفاع درجة الحرارة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك أخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

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وتحرر عن ذلك المحضر الازم واخطرت النيابة لتتولى التحقيق