الأهلي : نحن من طالبنا تأجيل تسليم درع الدوري

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن اتحاد الكرة منذ فترة طويلة وهو يحاول تسليم الأهلي درع الدوري، نظرا لحسم مسابقة الدوري منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن الأهلي هو الذي كان يطلب التأجيل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"اتحاد الكرة أبلغ الأهلي برغبته في إقامة احتفالية وهو ما وافقنا عليه".

وأكمل :"الاتحاد أبلغ الأهلي بمواعيد تواجد اللاعبين الدوليين لحضورهم الاحتفالية وتسليم الدرع وننسق معهم حاليا بما يتناسب مع ظروفنا".

وأشار مرجان إلى أن هناك احتفالية كبيرة قرر مجلس الإدارة إقامتها لفريق الكرة وفرق النشاط الرياضي التي توجت بالبطولات في الفترة الماضية.