المنيا تبدأ قبول اعتذارات ملاحظي امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الخميس، أن لجنة امتحانات الثانوية العامة، قررت فتح باب القبول للاعتذرات لملاحظي الثانوية العامة، بمقر مدرسة الإنجيلية الإعدادية بشارع عدلي يكن، بمدينة المنيا، للحالات القانونية.

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إن المديرية أعلنت عن تعليمات لجنة النظام والمراقبة، قطاع أسيوط، وقبول الاعتذارات، تخفيفا على المراقبين، بدلا من السفر لأسيوط، مضيفا أنه على المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة «رئيس لجنة، مراقب أول»، فسوف يتم تسليم خطابات الندب من إدارة شؤون الطلبة بديوان مديرية التربية والتعليم ابتداءً من السبت الموافق 2018-5-26، من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن الساعة 9 مساءً حتى الساعة 12 مساءً.