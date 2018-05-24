قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إنه تم نقل نحو 300 ألف طن قمامة من مقلب أبو خريطة بمحافظة المنوفية خلال الشهرين الماضيين، كانت متراكمة منذ نحو 3 عقود، وذلك بعد تهديدها لصحة المواطنين وتأثيرها على البيئة.

وأضاف «الجندي»، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن وزارة التنمية المحلية لجأت إلى وزارة البيئة باعتبارها الجهة المختصة، من أجل نقل مقلب القمامة، موضحًا أن موقع المقلب السابق سيشهد عقب أيام قليلة البدء في تدشين مضنع تدوير قمامة، بعد الانتهاء من وضع مواصفاته مع وزارة البيئة.

وأوضح أن المصنع سيسع ضعف الطاقة المتوقع وصولها من القرى المجاورة ومنطقه المحيطة، متابعًا: «نقول للمواطنين في هذا المكان "مبروك"، الحكومة وعدت وأوفت، ونريدهم أن يحافظوا على المكان وألا يتكرر إلقاء القمامة مرة أخرى».

وأشار إلى رصد الوزارة بـ25 مليون جنيه كتكلفة لإزالة مقلب القمامة، إلا أنه تكلف أقل من ذلك بنسبة قليلة نظرًا لمتابعة المحافظة والوزارة لمراحل إزالة المقلب خطوة بخطوة.