«لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا» يزين حافلة المنتخب بالمونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الشعارات الفائزة في استفتاء الجمهور حول الشعار الذي سيحمله الحافلة الخاصة بمنتخبات بلادهم في كأس العالم روسيا 2018.

وتحمل حافلة المنتخب الوطني شعار « لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا»، بعد أن حصل على أعلى نسبة تصويت بين الجمهور المصري، بينما يستخدم المنتخب السعودي شعار « فرسان الصحراء»، والمغرب « أسود الأطلس فخر المغرب»، وتونس « يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة ملاعبية وجمهور».

يذكر أن الشعارات الفائزة، تم اختيارها من إجمالي 96 شعاراً عبر تصويت جماهيري بين 26 أبريل و14 مايو 2018.

وجاءت شعارات المنتخبات المشاركة في كأس العالم على النحو التالي:

الأرجنتين: «UNIDOS POR UNA ILUSIÓN» «سوياً من أجل حُلم واحد»

أستراليا::« BE BRAVE, BE BOLD, SOCCEROOS IN GREEN AND GOLD» «تحلّوا بالشجاعة، تحلّوا بالجرأة، السوكيروز بالأخضر والذهبي»

بلجيكا: «RED DEVILS ON A MISSION» «الشياطين الحمر في مهمة واحدة»

البرازيل: «MAIS QUE 5 ESTRELAS 200 MILHÕES DE CORAÇÕES» «أكثر من خمس نجوم، 200 مليون قلب».

كولومبيا::« AQUÍ VAN 1 SUEÑO, 3 COLORES Y 50 MILLONES DE CORAZONES» «من أجل حُلم واحد، 3 ألوان و50 مليون قلب».

كوستاريكا: «NO HAY IMPOSIBLE CUANDO JUEGA TODO UN PAÍS » «لا شيء مستحيل عندما تلعب أمة بأسرها».

كرواتيا: « MALA ZEMLJA. VELIKI SNOVI» «بلد صغير وأحلام كبيرة».

الدنمارك: «SAMMEN SKABER VI HISTORIE» «سوية.. نصنع التاريخ».

إنجلترا:: «SEND US VICTORIOUS » «عودوا إلينا منتصرين».

مصر: «لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا».

فرنسا: « VOTRE FORCE, NOTRE PASSION. ALLEZ LES BLEUS !!!» «قوتكم هي شغفنا! إلى الأمام أيها المنتخب الأزرق!»

ألمانيا:« ZUSAMMEN. GESCHICHTE SCHREIBEN» «فلنكتب التاريخ سوية».

أيسلندا: «Látum drauminn verða að veruleika» «فلنحوّل حلمنا إلى حقيقة».

إيران: «80 MILLION PEOPLE , 1 NATION , 1 HEART BEAT» «80 مليون شخص، وطن واحد، ونبض واحد».

اليابان: «いざ「闘え」、サムライブルー!» «حان وقت النزال، الساموراي الأزرق!».

كوريا الجنوبية: «아시아의 호랑이, 세계를 삼켜라 » «نمور آسيا يغزون العالم».

المكسيك: «¡HECHOS EN MÉXICO!, ¡HECHOS PARA LA VICTORIA!» «صُنع في المكسيك، صُنع للنصر».

المغرب: «أسود الأطلس فخر المغرب».

نيجيريا: «THE WINGS OF AFRICAN PRIDE» «أجنحة الفخر الأفريقي».

بنما: «¡PANAMÁ! LA FUERZA DE DOS MARES» «بنما، قوة بحرين اثنين».

بيرو: «¡ESTAMOS DE VUELTA! ACÁ VIAJAN MÁS DE 30 MILLONES DE PERUANOS!» «عدنا! 30 مليون بيروفي في الحافلة».

بولندا: «POLSKA DAWAJ!» «إلى الأمام بولندا!»

البرتغال: «O PASSADO É GLÓRIA, O PRESENTE É HISTÓRIA» «المجد في الماضي، والحاضر هو التاريخ».

روسيا: «ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ» «العبوا بقلب منفتح».

السعودية: «فرسان الصحراء».

السنغال: «IMPOSSIBLE N'EST PAS SÉNÉGALAIS» «المستحيل ليس سنغالياً»

صربيا: «Jedan tim, jedan san - Srbija!» «منتخب واحد وحلم واحد ـ صربيا!».

أسبانيا: «JUNTOS SOMOS INVENCIBLES» «سوية.. لن نُقهر».

السويد: «TILLSAMMANS FÖR SVERIGE!» «سوية من أجل السويد».

سويسرا: «FOUR LANGUAGES, ONE NATION» «أربع لغات، أمة واحدة».

تونس: «يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة ملاعبية وجمهور».

أورجواي: «BRILLA EL SOL EN RUSIA, EL CIELO ES TODO» CELESTE «تشرق الشمس في روسيا ولون السماء أزرق فاتح».