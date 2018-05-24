رانيا فريد شوقي تعلق على تشابه دورها في «عوالم خفية» مع قصة سعاد حسني

نفت الفنانة رانيا فريد شوقي، تقارب «عوالم خفية»، المسلسل الرمضاني الذي تشارك فيه هذا العام، من قصة وفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني، قائلة إن العمل بعيد تمامًا عما حدث مع السندريلا.



وعلقت «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الأربعاء، على تقديمها المشهد الافتتاحي للمسلسل، بتجسيدها شخصية فنانة يتم اغتيالها عن طريق دفعها من «البلكونة» خلال كتابتها مذكراتها، موضحة أنه حينما عرض عليها المسلسل لم يخبرها أحد أن العمل يتضمن قصة رحيل الفنانة سعاد حسني، بقولها: «محدش قالي إني بعمل قصة السندريلا».



وأوضحت أنها تجسد في «عوالم خفية»، شخصية فنانة تدعى مريم رياض، تم اغتيالها في 2010، خلال كتابتها مذكراتها، ويرتبط بذلك قضية فساد، يحاول أحد الصحفيين، والذي يجسده الفنان الكبير عادل إمام، كشف المتورطين في الحادث، معقبة أن صناع الدراما يلجؤون لصناعة أعمال تدور حول حياة فنان ما، لأن شخصية الفنان تقابل شخصيات كثيرة، وحياته ممتلئة بالأحداث، ما يجعل العمل ممتعًا ومشوقًا.



وتابعت: «المسلسل يستعرض حياة فنانة بعدت عنها الأضواء ودخلت على إثر ذلك في حالة اكتئاب، وذلك عكس ما حدث مع سعاد حسني، التي كانت محاطة بالأضواء حتى آخر لحظة، لكنها كانت ترفض المشاركة في أي عمل يتم عرضه عليها، فهي من ابتعدت عن الأضواء لا العكس».



وأكدت أن ما قدمته يختلف تمامًا عن قصة سعاد حسني، متابعة: «أينعم رواية السندريلا مرتبطة بقضايا فساد لكن هناك اختلاف في القضايا، فالمسلسل يتضمن قضايا فساد وقعت في الألفية الثانية، بينما السندريلا عاصرت قضايا أخرى كانت في السبعينيات والثمانينيات».



واتهمت جنجاه، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، صناع المسلسل الرمضاني «عوالم خفية»، بأنهم تحايلوا على قصة شقيقتها، مشيرة إلى تطابق بعض الأحداث للروايات التي صاحبت وفاة السندريلا.



يذكر أن المسلسل الرمضاني «عوالم خفية»، من بطولة الفنان عادل إمام، رانيا فريد شوقي، بشرى، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، هبة مجدي، أحمد وفيق، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.