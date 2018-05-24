«ترامب»: الجيش الأمريكي مستعد لأي خطوات متهورة من كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيبحث إمكانية عقد قمته مع رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في وقت لاحق، متابعًا: «القمة مع الزعيم الكوري قد تُعقد إن تجاوب مع مطالبنا».

وشدد رئيس الولايات المتحدة، في كلمة ألقاها بعد إلغاء قمته مع زعيم كوريا الشمالية، مساء الخميس، أن الجيش الأمريكي سيكون مستعدًا لأي خطوات متهورة من كوريا الشمالية.

وأكد أن بلاده على أتم الاستعداد لإجراء حوار، إذا اختار نظيره الكوري المشاركة في ذلك، معقبًا أنه في حال عدم الانخراط بحوار جدي، سيكون هناك عقوبات قاسية ستلاحق كوريا الشمالية.

وأنهى حديثه، قائلًا: «إن ازدهار كوريا الشمالية مرهون بتحييد السلاح النووي، ونأمل أن الزعيم الكوري سيفعل ما هو بصالح شعبه».

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم، إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في الثاني عشر من يونيو المقبل بسنغافورة.