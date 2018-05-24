محافظ الجيزة: مساعدات غذائية لــ25 ألف أسرة أكثر احتياجا خلال شهر رمضان

أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوزيع 125 طن مواد غذائية على 25 ألف أسرة بالمناطق الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المعظم.

وقال محافظ الجيزة، في تصريحات اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين محافظة الجيزة ووزارة الأوقاف لدعم القرى الأكثر احتياجا ومدها بالسلع الغذائية الأساسية لتخفيف أعباءهم المعيشية.

وأضاف «الدالي»، أنه تم اعتماد خطة بالمناطق المستهدفة والتي تبلغ 62 منطقة وقرية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

وقالت الدكتورة منال عوض، نائب المحافظ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن السلع تشمل 50 طن أرز و50 طن سكر و25 طن مكرونة، وتم تشكيل لجان من مديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف والمتابعة الميدانية وممثلين من الأحياء والمراكز والمدن والشؤون القانونية للإشراف على أعمال التوزيع.

وأضافت «عوض»، أنه تم التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة بتوفير مكان بنطاق الحي أو المدينة لتسليم المواطنين المواد الغذائية بطريقة منظمة وبسهولة ويسر.