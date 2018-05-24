صلاح: فخور بما حققته وهدفي الفوز بدوري الأبطال

أكد محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وهداف ليفربول على أنه اكتفى بالألقاب الفردية التي حققها خلال الموسم الحالي، وأصبح هدفه هو الفوز بلقب جماعي قبل ختام الموسم.

وكان صلاح قد توج بالكثير من الألقاب الفردية كان أبرزها الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج، وأفضل لاعب في البريميرليج ولاعب العام في إنجلترا، فضلأً عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2017.

وأضاف صلاح قائلاً: «هدفي الآن هو الفوز بلقب جماعي والتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، سألعب النهائي لأول مرة، وهذه المباراة في غاية الأهمية حيث تحظى بمتابعة العالم أجمع».

وعن استعداده للمباراة النهائية قال صلاح:«لكل مباراة استعداد خاص، فما بالكم بمباراة بحجم نهائي دوري أبطال أوروبا؟ لكني لا أضع ضغوطاً على نفسي، ومتحمس بما حققته وفخور أيضا».