حبس المدون وائل عباس لمدة 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس المدون وائل عباس، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.

وأسندت النيابة إلى وائل عباس اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع وائل عباس في حضور محاميه خالد علي، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات.