جدد لويس هولتبي، لاعب الوسط، تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي هامبورج، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) لمدة عام واحد حتى 2019، وبهذا العقد وافق على تقليص راتبه لأكثر من 50 في المئة.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، اليوم الخميس، أن راتب هولتبي الذي يصل إلى 3.5 مليون يورو (4.1 مليون دولاء) سيتم تقليصه إلى النصف بعد هبوط هامبورج للمرة الأولى في تاريخه.



ووصف جوهانيس سبورس، مسؤول الفريق، قرار هولتبي بانه "تعبير عظيم" و"إشارة قوية"



وقال هولتبي :"كان واضحا بالنسبة لي أنني أريد البقاء مع هامبورج. الأسابيع الماضية كانت صعبة ولكننا أصبحنا وحدة حقيقية كفريق ومع الجماهير".