«النيابة العامة»: حبس نصاب انتحل صفة مستشار 4 أيام بالإسكندرية

قررت النيابة العامة، حبس نصاب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لانتحاله صفة مستشار للنصب على المواطنين واستيلائه على مبلغ 30 ألف جنيه.

كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بورود بلاغ إلى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة موظفة من شركة «بسكو مصر»، ضد شاب 27 عاما، حاصل على ماجيستير تربية رياضية؛ لانتحاله صفة مستشار بوزارة العدل، لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ 30 ألف جنيه بعد إيهامها بقدرته على استغلال نفوذه وعلاقاته على خلاف الحقيقة؛ لإنهاء بعض المصالح الخاصة بها.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بالنصب على المجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته طبنجة محدث صوت، 25 طلقة من ذات العيار، و2 كارنيه أحدهما منسوب صدوره لوزارة الخارجية والآخر منسوب صدوره لمركز المحكمين، وعدد 2 بطاقة رقم قومي باسم المتهم المنتحل وصورته، وجهاز لاب توب، ومبلغ مالي 305 جنيهات، و3 هواتف محمولة، وسيارة ملاكي «بدون ترخيص».

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.