مقاتلات التحالف الدولي تستهدف مواقع عسكرية في سوريا

قال مصدر عسكري سوري، ليل الأربعاء/الخميس، إن مقاتلات التحالف الدولي استهدفت مواقع عسكرية في البادية السورية بريف حمص الشمالي الشرقي.



وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تعرضت بعض مواقعنا العسكرية بين البوكمال وحميمية فجر اليوم الخميس لعدوان شنه طيران التحالف الأمريكي بالتزامن مع تحشدات لإرهابيي تنظيم داعش واقتصرت الأضرار على الماديات".



وكانت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية، قالت لـ(د.ب.أ) إن "طيران التحالف الدولي استهدف موقعين للحرس الثوري وحركة النجباء العراقية في البادية السورية في محيط المحطة الثانية (تي 2) في ريف حمص الشمالي الشرقي مساء الأربعاء".



وتنتشر قوات إيرانية ومجموعات موالية لها في ريف دير الزور الشرقي وصولًا إلى الحدود السورية العراقية.