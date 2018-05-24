شهد سوق صرف العملات المصري، اليوم الخميس، تباينًا في أداء العملات مقارنة بأسعار أمس، وفق آخر تحديثات البنك المركزي لمتوسط سعر الصرف.

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي انخفاضًا متراجعًا إلى 20.93 جنيه للشراء و21.05 للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 23.85 جنيه للشراء و23.99 للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، فقد شهدت استقرارًا ليسجل الريال السعودي 4.76 جنيه للشراء و4.78 للبيع، والدينار الكويتي 59.09 جنيه للشراء و59.44 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.86 جنيه للشراء و4.89 للبيع.