كوريا الشمالية: الأمر يرجع لأمريكا أن تمضي في الاجتماع أو في مواجهة نووية

قال مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى، اليوم الخميس، إن الأمر يرجع إلى الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في عقد اجتماع القمة المقترح في سنغافورة أو "الدخول في مواجهة نووية"، وذلك وسط شكوك حول مستقبل الاجتماع.



وقال نائب وزير الخارجية تشوي سون هوي، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيونج يانج : "إذا ما كانت الولايات المتحدة ستلتقي بنا في قاعة اجتماعات أو ستواجهنا في مواجهة نووية، يعتمد بالكامل على قرار وسلوك الولايات المتحدة".



ووافق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاجتماع في سنغافورة الشهر المقبل لكن كوريا الشمالية هددت بالانسحاب، وقال ترامب إن هناك "فرصة كبيرة" لعدم عقد الاجتماع في 12 يونيو.



كما استهدف تشوي نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بنس بسبب تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع فوكس نيوز يوم الاثنين وصف فيه الكوريين الشماليين بأنهم "جهلة وأغبياء".



وقال بنس لشبكة فوكس نيوز الإثنين إن الوضع في كوريا الشمالية "سينتهي فقط مثل النموذج الليبي إذا لم يبرم كيم جونج أون اتفاقا"، وحذر كيم من "التلاعب بترامب".



وقال تشوي إن تصريحات بنس كانت "غير مدروسة ووقحة" وأضاف: "كشخص منخرط فى الشئون الأمريكية، لا أستطيع أن أخفي دهشتي من هذه التصريحات الجاهلة والغبية المتدفقة من فم نائب الرئيس الأمريكي".