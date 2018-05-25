ماكرون يعتزم مؤازرة فرنسا في المربع الذهبي لكأس العالم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس عزمه حضور الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستنطلق بروسيا منتصف الشهر القادم، حال تأهل منتخب بلاده للمربع الذهبي في المونديال.



قال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سان بطرسبورج الروسية اليوم "أتمنى الحضور لدعم منتخبنا الوطني لكرة القدم، ربما لن أتواجد في روسيا ببداية المونديال، لكن إذا وصل منتخب فرنسا للدور قبل النهائي في البطولة، فسوف أحضر لمؤازرته".



أضاف ماكرون "إنني متفائل دائما، ويمكنني القول بأنه عندما سآتي لتشجيع منتخبنا في الأسابيع القليلة القادمة، فسوف أتمكن من الاجتماع مجددا بالرئيس بوتين.. أتمنى أن يكون ذلك مرتبط بفوز منتخب فرنسا".



يذكر أن منتخب فرنسا، الذي توج باللقب عام 1998، يلعب في المجموعة الثالثة بالدور الأول لكأس العالم، برفقة منتخبات استراليا وبيرو والدنمارك.