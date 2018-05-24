وقع الكابتن حسام البدري، المدرب الفني للنادي الأهلي، في فخ «رامز تحت الصفر»، الماع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، في حلقة مساء اليوم الخميس.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام، حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة؛ لتصوير برنامج في روسيا عن كأس العالم، حتى يتفاجأ الضيوف بعد ذلك بخروج نمور ودببة يحاولون الهجوم عليهم، خلال اصطحاب «جلال» الذي يرافقهم متنكرًا في هيئة المدير الفني للمنتخب الوطني، هيكتور كوبر، إلى أحد الملاعب الروسية، وذلك في حلقات الفنانين، بينما يتنكر في هيئة شقيقة «كوبر» التوأم في حلقات نجوم الكرة.

وتفاجأ «البدري» عند وصوله إلى موقع المقلب، بظهور نمور ودببة، تحاول الهجوم عليه، لكنه بدا متماسكًا، وحاول الهروب من الحيوانات المفترسة جريًا وسط الغابة المليئة بالجليد، بصحبة رامز جلال، الذي كان يرافقه متنكرًا في هيئة «إيزابيل» شقيقة المدير الفني للمنتخب الوطني، هيكتور كوبر، حتى إنهما انزلقا من فوق منحنى جليدي خلال محاولتهما الجري.

وبالرغم من حالة التوتر الذي كانت سائدة على المشهد خلال مهاجمة دبًا أحد فريق العمل، وظهور الأخير بوجهه ممتلئًا بالدماء، إلا أن «البدري» ظل محتفظًا بهدوئه، محاولًا مساعدة الفتيات الذين كانوا معه، ومساندة شقيقة «كوبر» التي تظاهرت بالسقوط، وعدم تمكنها من الجري.

وعقب صفير «جلال» ونزعه القناع معلنًا بذلك انتهاء المقلب، بدا «البدري» مندهشًا لوهلة من الوقت، وخرج عن صمته الذي استمر للحظات قليلة، بقوله: «أنتم بتهزروا يا جماعة؟!».

حاول رامز جلال الحديث مع «البدري»، ممازحًا إياه، ليرفض الأخير الأمر بقوله «لا يا رامز لا، أنا اتعورت يا رامز»، مستنكرًا: «ده تهريج ده؟!».

وتوعد «البدري»، للكابتن مجدي عبد الغني، لكونه كان شريكًا في هذا المقلب، قائلًا: «ماشي يا مجدي يا عبد الغني!».

وبعد استمرار «جلال» في محاولة إضحاك «البدري»، قال الأخير: «بتضحك يا رامز؟ اللي أنت عملته ده خطر!».

وتمكن رامز جلال في نهاية الحلقة من تهدئة «البدري»، توجه له بالسؤال عن أصعب شيء في المقلب، ليجيبه الأخير: «التزحلق على المنحنى الجليدي كان الأصعب».