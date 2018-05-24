الخطيب يلغي اجتماع مجلس الأهلي الطاريء بعد اعتذار آل الشيخ

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تأجل اجتماعه الطاريء الذي كان مقررا عقده مساء اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة.

وكان الخطيب أعلن صباح اليوم عن توجيه الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الأهلي لعقد اجتماع طاريء مساء اليوم، من أجل اتخاذ موقف تجاه تصريحات تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي، حول مساعدته فريق اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وجاء قرار الخطيب بتأجيل اجتماع المجلس إلى أجل غير مسمى، بعد إصدار آل الشيخ بيانا رسميا مساء اليوم أعلن فيه اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي.

يذكر أن آل الشيخ والذي نصبه الخطيب رئيسا شرفيا للأهلي في بداية العام الجاري، كان قد أكد خلال تصريحاته لإحدى القنوات السعودية أنه كان يقوم بالإتفاق مع رامون دياز لتولي تدريب أحد الأندية العربية، لكن فور طلب اتحاد جدة التعاقد معه أنهى الأمر لصالح الإتي، قائلا: "الأندية السعودية أولى"، وهى التصريحات التي أحدثت أزمة كبيرة في الشارع الأهلاوي.