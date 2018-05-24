«الداخلية»: مقتل مسجلين خطر في مداهمة للبؤر الإجرامية بالتل الكبير

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، إنه فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً والقيام بحملات تفتيشية مكبرة لإستهداف وضبط العناصر الخطرة خاصةً المحكوم عليهم الهاربين ومُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن العام باتخاذ مسجل خطر "سلامة سالم سلمى سلامة" (27 عاما)، سبق اتهامه فى 13 قضية ومحكوم عليه حكمين إعدام، و15 حكمًا بالمؤبد، في منطقة السحر والجمال دائرة مركز التل الكبير.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية مشتركة من قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية لاستهدافه وضبطه، ولدى شعوره باقتراب القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته؛ ما أدى إلى مصرعه وأحد معاونيه "جارى تحديده".

وعثر بجوار المذكور رشاش متعدد،2 شريط طلقات،260 طلقة من ذات العيار،بندقية آلية ،9 خزينة ،250 طلقة من ذات العيار ،طبنجة CZ ،3 خزينة ،9طلقات من ذات العيار،1,250 كجم من مخدر الهيروين ، 5 ميزان حساس،10 هواتف محمولة ،دراجة نارية بدون لوحات معدنية ،مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة إحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .