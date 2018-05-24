«تعليم البرلمان» تناقش مشروع قانون إنشاء الجامعات الأجنبى مطلع يونيو

كشفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، النائبة ماجدة نصر، أن البرلمان فى طريقه لمناقشة مشروع قانون إنشاء الجامعات الأجنبية، عقب موافقة مجلس الوزراء عليه وإحالته لمجلس الدولة، وذلك خلال الجلسات المقبلة بدءا من 3 يونيو المقبل.

وأضافت نصر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك توجها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتة إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمى سبق وأن طرحت على وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار فكرة وضع قانون لتنظيم عمل الجامعات الأجنبية داخل مصر، وآلية إنشائها، موضحة أن مشروع القانون سيحدث طفرة حقيقية فى التعليم الجامعى.

وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، هانى أباظة، إن مشروع القانون يعد توجها عاما للدولة، لافتا إلى أنه جاء بعد توصيات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أن قانون تنظيم الجامعات لا يحتوى على أى بنود تتعلق بآلية إنشاء الجامعات الأجنبية فى مصر، وهو ما دفع إلى ضرورة وضع قانون ينظم هذا الإطار.

وأوضح أباظة فى تصريحات لـ«الشروق»، أن البرلمان سيوافق على مشروع القانون سريعا، وسيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن التوسع فى إنشاء الجامعات الأجنبية من شأنه أن يرفع من مستوى التعليم المصرى ويقلل من عدد الطلاب المصريين فى الخارج والاستفادة بطلاب مصر فى كل المجالات.

وكان وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبدالغفار، قد أكد أن القانون الخاص بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية تمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره.