قدم برنامج «الصدمة 3»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»، في حلقة مساء اليوم الخميس، موقفًا تمثيليًا يدور حول حرمان الأم من أطفالها، لقياس ردود فعل مواطني الوطن العربي تجاهه.

وجسد المشهد التمثيلي، إحدى السيدات تستجدي زوجها، الذي يعمل في أحد المتاجر، لرؤية أطفالها، الذين لم تراهم منذ شهرين، مطالبة إياه بإعطائها الفرصة للقاء الأطفال لافتقادها إياهم، وسط رفض من الزوج بقوله «أنت مش عايزة تطلقي؟ يبقى خلاص مفيش عيال»، لترد عليه الزوجة «ما أنت بتضربني وأنا مش قادرة أتحمل أكتر من كده».

واستمرت هذه الدائرة من جداء الزوجة للزوج، حتى تدخل بعض الزبائن داخل المتجر، محاولين تهدئة الأجواء بين الزوجين، وإقناع الزوج بعدم إهانة زوجته في العلن، وخطأ تصرفه بحرمان الأطفال من والدتهم، موضحين له مدى خطورة ذلك على تكوينهم الإنساني.

وزادت حدة انفعال البعض الآخر على الزوج، حتى وصلت حد التعدي عليه عقب محاولة الأخير التعرض لزوجته، مطالبين إياه بعدم إيذائها تقديرًا لكونها امرأة تشتاق إلى أطفالها، والانفصال عنها بالمعروف دون تعرض أبنائهم لهذا النوع من الضرر النفسي.