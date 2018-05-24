• انخفاض طفيف فى أسعار الأسماك بسبب ضعف حركة البيع

• «الشعبة»: توقعات بزيادة المبيعات الأيام المقبلة نظرا لصيام الأخوة الأقباط



شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعا ملحوظا بالأسواق، خلال الأيام الأخيرة، على الرغم من توافر المعروض من هذه السلع بكميات كبيرة.

وأرجع عدد من الباعة والتجار، ارتفاع الأسعار رغم توافر كميات كبيرة من المعروض من السلع إلى زيادة استهلاك المواطنين خلال شهر رمضان.

ورصدت «الشروق»، خلال جولة ميدانية، بأسواق بيع الخضراوات والفاكهة، بمحافظتى القاهرة والجيزة، ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار، وسط زيادة فى حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، وتوافر كميات كبيرة من المعروض.

من جانبه، أكد المدير التنفيذى لسوق العبور محمد شرف، استقرار الأسعار بالنسبة للجملة مقارنة بمثيلاتها لدى باعة التجزئة، مرجعا ذلك إلى الحلقات الوسيطة هى التى تتسبب فى زيادة الأسعار وبالتالى شعور المواطن بغلاء السلع من الخضراوات والفاكهة.

وأضاف شرف فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه على المواطنين تجميع احتياجاتهم من الخضراوات والفاكهة خلال الشهر والحصول عليه من أسواق الجملة للاستفادة من الأسعار المخفضة.

من جهته، أشار محمد خلف صاحب محل لبيع الخضراوات بمنطقة حلوان، إلى ارتفاع طفيف فى الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة زيادة استهلاك المواطنين بمناسبة رمضان، لافتا إلى أن هناك زيادة تراوحت ما بين 2 و3 جنيهات على جميع الأصناف مقارنة بالفترة التى سبقت الشهر الكريم.

من جانبه، قال السيد رمضان تاجر فاكهة بمنطقة إمبابة: إن المواطنين يستهلكون كميات كبيرة خلال رمضان، ما أدى إلى زيادة حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن المواطنين يستهلكون كميات كبيرة خلال الشهر الكريم، متوقعا تراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية بانتهاء رمضان.

فيما أكد ربيع على موظف بإحد شركات القطاع الخاص، زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق مقارنة بالفترة ما قبل الشهر الكريم، مطالبا الحكومة بضبط الأسواق خلال الشهر الكريم.

كما تشهد أسواق الأسماك إقبالا ضعيفا ومحدودا من جانب المستهلكين على الشراء بالتزامن مع موسم رمضان الحالى، والذى أدى إلى انخفاض طفيف فى الأسعار، نتيجة ضعف حركة البيع والشراء من المواطنين، بحسب آراء الباعة والتجار.

ورصدت «الشروق»، من خلال جولة ميدانية بأسواق بيع الأسماك، بمحافظتى القاهرة والجيزة، ضعف حركة البيع، وإقبالا محدودا من قبل المستهلكين، والذى أدى بدوره إلى انخفاض طفيف فى الأسعار، حيث سجل كيلو سمك البلطى المجمد ما بين 17 و19 جنيها بدلا من 20 و22 جنيها، والمزارع ما بين 25 و27 جنيها بدلا من 28 و30 جنيها، وكيلو البورى ما بين 35 و40 جنيها بدلا من 45 و55 جنيها.

وسجل كيلو سمك المكرونة 20 جنيها بدلا من 25 جنيها بالنسبة للنوع الخليجى منه، والبلدى 40 جنيها بدلا من 45 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو الجمبرى ما بين 110 و130 جنيها بدلا من 120 و150 جنيها وفقا للحجم الكبير، وما بين 40 و60 جنيها للوسط، فى حين وصل كيلو الكابوريا البلدى 25 جنيها، والماكريل 25 جنيها أيضا.

من جانبه، قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، باتحاد الغرف التجارية، إن هناك حالة ركود تشهدها الأسواق بالتزامن مع موسم رمضان الحالى، موضحا أنه من المتوقع انتعاش حركة البيع والشراء على سوق السمك، خلال الأيام القليلة المقبلة، لصيام الأخوة الأقباط، بالتزامن مع اليوم 11 من الشهر الكريم.