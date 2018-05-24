زيدان يستدعي جميع لاعبي الريال في قائمة نهائي دوري الأبطال

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الـ26 من مايو الجاري بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وقرر زيدان استدعاء جميع لاعبي الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا. وجائت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كاسيا ولوكا.

خط الدفاع: كارفاخال، باييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، تيو وأشرف حكيمي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورنتي، أسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش وثيبايوس.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، بنزيمة، بيل، لوكاس فازكيز وبورخا مايورال.