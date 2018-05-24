كلوب يعلن قائمة ليفربول لمواجهة النهائي أمام ريال مدريد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني، لليفربول الإنجليزي عن قائمة الفريق، التي تخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني، يوم السبت المقبل 26 مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية كيف.

ووقع اختيار يورجن كلوب على على 24 لاعبًا، لضمهم إلى قائمة ليفربول استعدادًا لخوض نهائي دوري الأبطال.

وضمت القائمة كلٍ من: كاريوس، كلاين، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، فيرمينو، صلاح، ماني، هندرسون، كلافان، مورينو، لالانا، مينوليه، تشان، روبرتسون، إنغز، سولانكي، فيليبس، جونز، وارد، وودبيرن، كاماتشو، ترينت.

وعقب انتهاء التدريبات صباح اليوم، تناول كلوب واللاعبون الغذاء قبل التوجه لمطار جون لينون.

ومن المتوقع أن يصل الفريق إلى العاصمة الأوكرانية في تمام السابعة والنصف وفقاً للتوقيت المحلي.