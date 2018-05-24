كوبر يعلق على تقليد شخصيته في «برنامج رامز جلال»

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علق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم عن تقليد رامز جلال لشخصيته في برنامجه الذي يقدمه في الفترة الحالية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي اليوم في الكويت:"لا توجد لدي مشكلة في أن يقوم أحد بتقليد شخصيتي".

وعقدت الشركة المنظمة لمباراة المنتخب المصري أمام نظيره الكويتي مؤتمرا صحفيا اليوم، بحضور الأرجنتيني كوبر المدير الفني للمنتخب المصري ومحمود فايز محلل أداء المنتخب وعصام الحضري قائد الفراعنة، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب، وراديكو افراميوفيتش المدير الفني للمنتخب الكويتي وفهد الأنصاري نجم المنتخب الكويتي.

ويلتقي الفراعنة مساء غداً الجمعة مع نظيره الكويتي على ملعب جابر الأحمد الدولي في إطار استعدادات المنتخب المصري لمباريات كأس العالم.