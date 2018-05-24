ضبط 2 طن جبن رومي دون بيانات وسمك الثعابين بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشرف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، من شن حملة تموينية لضبط الأسواق.

كان اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين، يفيد تم ضبط عدد 200 قرص جبنه رومي زنة القرص 13 كجم بإجمالي 2 طن و600 كجم جبن رومي دون أية بيانات، داخل مصنع أجبان غير مرخص ويستخدم مواد مجهولة المصدر على الطريق الزراعي السريع.

كما تم ضبط كمية من سمك الثعابين المحظور تداولها لوجود نسبة سمية بها معروضة للبيع على الطريق الزراعي السريع على أحد الفروشات.