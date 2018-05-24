لوف واثق من قدرة نوير على المشاركة في المونديال

مازال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم واثقا من ان مانويل نوير قائد الفريق يمكنه أن يحرس عرين المنتخب الألماني في منافسات كأس العالم المقبلة عقب عودته من الإصابة.

وقال لوف في مؤتمر صحفي عقد في معسكر الفريق في شمال إيطاليا :"لا توجد مشاكل على الإطلاق. الأمور تبدو جيدة للغاية في هذه اللحظة. يمكنه أن يكون جزء من الفريق المشارك في المونديال، عندما نشعر أن بإمكانه الظهور بمستواه المعهود".

ولم يلعب نوير منذ أن تعرض لكسر في القدم في سبتمبر الماضي. ولكنه جزء من القائمة الأولية التي تضم 27 لاعبا وأعلنها لوف للبطولة التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين في روسيا ويسعى خلالها المنتخب الألماني للحفاظ على لقبه.

ويتعين على لوف أن يقلص قائمة فريقه إلى 23 لاعبا قبل 4 يونيو المقبل، وستكون المباراة الوحيدة التي يمكن لنوير اثبات ذاته خلالها هي مباراة النمسا الودية المقرر إقامتها 2 يونيو. وقال نوير مؤخرا إنه من غير المرجح أن يذهب إلى روسيا إذا لم يلعب أي مباراة قبل ذلك

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره السعودي في مباراة ودية يوم 8 يونيو قبل التوجه إلى روسيا لمواجهة المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية في المجموعة السادسة.

وقال لوف أن كل اللاعبين في الفريق لديهم نفس الفرصة للوصول للقائمة النهائية، بما فيهم نيلز بينرسن، لاعب فرايبورج، الذي لم يخض أي مباراة دولية من قبل والذي يتنافس مع ماريو جوميز وتيمو فيرنير ربما على مركزين فقط في الهجوم.

وقال لوف :"شعرت إنه من المهم ان يكون لدينا ثلاثة مهاجمين في المعسكر التدريبي لنرى من منهم يناسبنا أكثر. حريص على رؤية كيفية تأقلم نيلز بيترسون مع هذا المستوى، ولكنني أدعمه ليظهر موهبته".