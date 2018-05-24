حذاء جديد لصلاح في نهائي دوري الأبطال

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يستعد محمد صلاح، نحم المنتخب الوطني، ولاعب ليفربول الإنجليزي، لخوض مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بحذاء جديد.

وأفادت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، بأن الحذاء مستوحي من سباقات «فورمولا1» وركوب الدراجات والذي يتميز بالسرعة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن، الحذاء الجديد الذي صمم لصلاح سيسمح له بالركض بشكل أسرع مما يمنح ميزة عن خصومه.

جدير بالذكر أن شركة المصنعة للحذاء سبق وأن صممت حذاء خاص لصلاح قبل مباراة مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية من عمر المسابقة.

صلاح هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا وصاحب الـ11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا سيقود ليفربول يوم السبت المقبل 26 مايو من أجل تحقيق اللقب السادس في تاريخ النادي الإنجليزي.