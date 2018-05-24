﻿كوريا الشمالية تستخدم الديناميت لتدمير موقعها للتجارب النووية

أعلنت كوريا الشمالية أنها فجرت موقعها للتجارب النووية الوحيد المعروف اليوم الخميس، وفقا للإعلام الدولي، حيث تم استخدام الديناميت في سلسلة من التفجيرات أبرزت ما ينظر إليه على أنه خطوة رمزية نحو نزع السلاح النووي من الدولة.

وذكرت "شبكة كولومبيا للبث" (سي.بي.إس) الأمريكية أن أحد مراسليها كان في الموقع الكائن في منطقة بونجي-ري النائية شمال شرقي البلاد لمتابعة التفجيرات المتعددة . وبعدها أعلنت كوريا الشمالية أنها دمرت المنشآت النووية هناك.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن الصحفيين الكوريين الجنوبيين الذين شهدوا أيضا الحدث قالوا إن كوريا الشمالية استخدمت الديناميت لتدمير نفق تحت الأرض صباح اليوم .

وأضافت الوكالة أنه بعد ذلك بساعات ، لاحظ الصحفيون عدة تفجيرات ، حيث تم أيضا تفجير نفقين آخرين وثكنات ومنشآت أخرى على الأرض .

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية ،نوه كيو-دوك، القول :"نتوقع أن تكون هذه فرصة للمضي قدما نحو نزع السلاح النووي بالكامل".

ووجهت بيونج يانج دعوة لصحفيين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا لحضور تدمير الموقع .

وأجرت كوريا الشمالية تجارب تحت الأرض في بونجي-ري الواقعة في المنطقة الشمالية الجبلية من الدولة منذ عام 2009 .

وكان التعهد بتدمير الموقع جزءا من قمة تاريخية عقدت في 27 أبريل بين الكوريتين، حيث اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على العمل من أجل اتفاق سلام دائم والقضاء على الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.