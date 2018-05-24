يتنافس اليوم الخميس 43 من العاملين بوزارة السياحة على 11 مقعدا فى انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر من بينهم رئيس اللجنة النقابية و10 أعضاء، ويتم إعلان نتيجة الانتخابات الرسمية يوم الأحد المقبل.



وتشهد الانتخابات التى ستجرى بمقر وزارة السياحة بالعباسية صراعا كبيرا بين قدامى وشباب العاملين بالوزارة، حيث يتنافس عدد من الوجوه الجديدة من شباب العاملين لحجز مقعد فى مجلس إدارة اللجنة النقابية للدورة الجديدة من بينهم حاتم فاروق، عضو المكتب الفنى والمراسم لوزيرة السياحة، وأمين محمد حسين، ومحمد عبد الحارس سالم، وطارق حسين بقطاع الرقابة على الشركات، ورشا حسين بالإدارة المركزية للعلاقات العامة بقطاع مكتب الوزير وآخرون.