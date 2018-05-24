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فرقة «1980 وانت طالع» تعلن مواعيد عرض المسلسل الرمضاني «سجن اختياري»

أبطال فرقة 1980 وانت طالع
أبطال فرقة 1980 وانت طالع
إيفون مدحت 
نشر فى : الخميس 24 مايو 2018 - 12:19 ص | آخر تحديث : الخميس 24 مايو 2018 - 12:19 ص

أعلن صناع المسلسل التشويقي «سجن اختياري»، الذي يقدمه فرقة «1980 وأنت طالع»، من تأليف وإخراج محمود جمال، عن مواعيد إذاعة حلقات المسلسل خلال شهر رمضان، التي تٌبث فقط عبر القناة الرسمية للفريق على موقع الفيديو «يوتيوب».

المسلسل من طراز الدراما التشويقية، ويتكون من 9 حلقات فقط، وتدور فكرته حول مجوعة من الأصدقاء يتجمعون بعد دعوة أحدهم لهم، ويخوضون لعبة تؤثر على شخصياتهم وتفجر الكثير من الصراعات بعد ذلك.

وعرض فريق العمل حتى الآن 3 حلقات، وفيما يلي مواعيد إذاعة الحلقات المقبلة:

*الحلقة الرابعة في الثامن من رمضان ويوافق يوم الخميس. 
*الحلقة الخامسة في الحادي عشر من رمضان ويوافق يوم الأحد. 
*الحلقة السادسة في الثالث عشر من رمضان ويوافق يوم الثلاثاء.
* الحلقة السابعة في الخامس عشر من رمضان ويوافق الخميس.
*الحلقة الثامنة في الثامن عشر من رمضان ويوافق الأحد.
*الحلقة التاسعة والأخيرة في العشرين من رمضان ويوافق الثلاثاء.

 

 
 


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