الخميس 24 مايو 2018 5:13 ص القاهرة القاهرة 28°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى أن دمج وتحالف الأحزاب سيفيد في انتعاش المشهد والحياة السياسية في مصر؟
النتـائـج تصويت

المسماري: الجيش الليبي أصبح على مشارف درنة

العميد أحمد المسماري
العميد أحمد المسماري
دينا النجار 
نشر فى : الخميس 24 مايو 2018 - 3:54 ص | آخر تحديث : الخميس 24 مايو 2018 - 3:54 ص
أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أن عمليات الجيش على الحدود الليبية تحت السيطرة تمامًا، فضلًا عن رصد التحركات الفردية العناصر الإرهابية وإحباط عملياتهم.

وأضاف «المسماري»، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن تنظيم القاعدة اتخذ من درنة معقلًا له والمعركة موجهة ضد الإرهابيين، مؤكدًا أن الجيش الليبي أصبح على مشارف مدينة درنة والمرحلة الثانية من العمليات تنطلق قريبًا.

وناشد أهالي مدينة درنة بمساعدة القوات المسلحة لتجنب الخسائر بقدر الإمكان، مطالبًا كل من يريد تسليم نفسه للجيش الليبي الإسراع قبل الدخول في المعركة.

وأكد أن المعركة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على الإرهاب بشكل تام، ويخضع الشعب في مدينة درنة للحكم المحلي، ويشارك في كافة حقوقه السياسية والاجتماعية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك