«نهائي أسطنبول» جديد في 2020

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2020 على ملعب (أتاتورك) الأولمبي بمدينة اسطنبول التركية.



سبق لملعب أتاتورك أن استضاف نهائي نسخة البطولة عام 2005، عندما توج ليفربول الانجليزي باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما قلب تأخره صفر / 3 أمام ميلان الإيطالي في الشوط الأول إلى تعادل 3 / 3، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الانجليزي في النهاية.



كما قرر يويفا إسناد تنظيم المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في نفس العام إلى مدينة جدانسك، لتعود البطولة إلى بولندا، بعدما كانت العاصمة وارسو قد استضافت نهائي البطولة عام 2005 أيضا.



في المقابل، تقرر إقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2020، التي تجرى بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، على ملعب فريق بورتو البرتغالي، فيما سيقام نهائي دوري الأبطال للسيدات بالعاصمة النمساوية فيينا.



يذكر أن ملعب (وانداميتروبوليتانو) الملعب الجديد لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، سوف يستضيف نهائي دوري الأبطال في العام المقبل، فيما سيقام نهائي الدوري الأوروبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ويستضيف ملعب فريق بشكتاش التركي لقاء السوبر الأوروبي، وتنظم العاصمة المجرية بودابست نهائي دوري الأبطال للسيدات.



يذكر أن اللجنة التنفيذية ليويفا اتخذت تلك القرارات، خلال اجتماعها بالعاصمة الأوكرانية كييف، التي تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول الانجليزي وريال مدريد الإسباني بعد غد السبت.