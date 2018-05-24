لاعبو روسيا يرتدون قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم ترحيبا بهم

قام لاعبو المنتخب الروسي لكرة القدم بارتداء قمصان المنتخبات الـ32 المشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق بروسيا منتصف الشهر المقبل، حيث التقطوا صورا تذكارية بها.



ذكر الموقع الألكتروني الرسمي لكأس العالم "بعد سنوات من العمل الشاق، ها هى الدولة المضيفة تتأهب للترحيب بالجماهير والفرق المتنافسة، وفي هذا الصدد، قام المنتخب الوطني الروسي بخطوة فريدة من نوعها خلال معسكره التدريبي، حيث ارتدى نجومه قمصان المنتخبات الوطنية الـ31 الأخرى المشاركة في روسيا 2018 وأخذوا صورة جماعية للذكرى".



من جانبه، صرح إيجور أكينفييف، حارس مرمى منتخب روسيا الذي ارتدى قميص المنتخب الألماني (حامل اللقب)، لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "نرحب بجميع المنتخبات القادمة هنا للمشاركة في المونديال".



أضاف حارس المنتخب الروسي "أعتقد أن الجميع سوف يقتنعون سريعا بأن روسيا جاهزة تماما لاستقبالهم، سبق أن استضافت بلادنا العديد من الفعاليات الرياضية والمباريات الكبرى، أتمنى أن يستمتع الجميع بكرم ضيافة روسيا".



من المقرر أن تفتتح البطولة في 14 يونيو القادم بمباراة بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي، اللذين يقعان في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة برفقة منتخبي أوروجواي ومصر.



وسوف يتم إقامة المباراة النهائية في 15يوليو المقبل.