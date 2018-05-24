قال الدكتور حسني سلامة، استشاري أمراض الكبد والباطنة، إنه لا بأس من صيام مرضى الالتهاب الكبدي المزمن «سي» أو «بي»، ناصحًا المرضى عند تناول الإفطار بعدم تناول الطعام أولًا ولكن البدء بمشروبات ساخنة أو سكرية، ثم تناول الإفطار الطبيعي بعد دقائق أو بعد صلاة المغرب.

وأوضح «سلامة»، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، اليوم الخميس، أنه لا توجد أية محاذير أو قيود على طعام هؤلاء المرضى، محذرًا مرضى التليف الكبدي من تناول الأملاح والدهون، نظرًا لقدرة جسد مريض التليف على تخزين الملح، وهو ما قد يؤدي إلى تخزين مياه وبالتالي ورم القدم عند المشي.

وأوضح أن تناول الدهون لا يمثل خطرًا على مرضى التليف الكبدي، ولكنها صعبة الهضم للإنسان السليم، وتكون أصعب لمريض التليف، مطالبًا المرضى بالإكثار من تناول الفواكه والسلطات.

وطالب مرضى التليف الكبدي غير المتكافئ، مثل من تتورم أقدامهم، بعدم الصيام، لأنه سيكون شاقًا عليهم، مضيفًا أنه عند ارتفاع حرارة الطقس مع تناول مدررات للبول قد يؤدي ذلك إلى عطشهم وقلة المياه في جسدهم، وبالتالي تأثر الكلى نتيجة قلة السوائل.

ودعا مرضى التليف غير المتكافئ بعد الصيام في أيام الحر الشديد، لتفادي المشاكل الصحية، لأن مريض تليف الكبد لا يوجد لديه مخزون من المادة التي تمنح الصائم الطاقة أثناء الصيام، متابعًا: «الإنسان الطبيعي يكون لديه القدرة على الصيام لمدة 72 دون مشاكل، بينما مريض التليف الكبدي لا يستطيع أكثر من 24 ساعة نظرًا لضياع المخزون في الكبد».