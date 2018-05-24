«فرنسا»: نسعى لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بالحوار مع الشركاء

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالدور الروسي في أوروبا والشرق الأوسط، قائلًا: «روسيا تلعب دورًا هامًا في أوروبا والشرق الأوسط، وأي خلافات بين الدولتين يمكن حلها بالحوار».

وأبدى الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبرج الروسية، مساء الخميس، تقديره للموقف الروسي المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه في 2015، معلنًا تمسك فرنسا بهذا الاتفاق، الذي تسعى بلاده لإنقاذه عن طريق الحوار مع الشركاء.

وأعرب عن أمنياته ببقاء إيران داخل الاتفاق النووي، مشيرًا إلى ضرورة العمل مع طهران لإطلاق حوار من أجل الاستقرار والأمن الإقليمي.