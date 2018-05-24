مؤلف «عوالم خفية»: لا علاقة للعمل بقصة وفاة السندريلا

رد المؤلف أمين جمال، أحد مؤلفي المسلسل الرمضاني «عوالم خفية»، للفنان عادل إمام، على ادعاء شقيقة السيدة جنجاه، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بتحايل العمل على قصة وفاة شقيقتها.



وأكد «جمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأربعاء، أن المسلسل ليس له أي علاقة بالروايات التي دارت حول وفاة السندريلا، خاصة أنه حتى اليوم لا أحد يعلم إذا كانت الفنانة سعاد حسني رحلت عن العالم منتحرة أم مقتولة، بحسب قوله.



وقال إن بداية المسلسل بمشهد وقوع فنانة ما من «البلكونة»، بعد مهاجمتها من أحد الأشخاص، تمكن من دخول المنزل رغمًا عنها، خلال كتابتها مذكراتها، قد يبدو متشابهًا مع رواية وفاة سعاد حسني، لكن العمل بعيد تمامًا عن ذلك، مطالبًا شقيقة السندريلا بمتابعة باقي حلقات المسلسل لتكشف حقيقة الأمر.



واتهمت جنجاه، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، صناع المسلسل الرمضاني «عوالم خفية»، بأنهم تحايلوا على قصة شقيقتها، مشيرة إلى تطابق بعض الأحداث للروايات التي صاحبت وفاة السندريلا.



يذكر أن المسلسل الرمضاني «عوالم خفية»، من بطولة الفنان عادل إمام، رانيا فريد شوقي، بشرى، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، هبة مجدي، أحمد وفيق، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.