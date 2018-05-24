مصدر لـ«الألمانية»: صواريخ إسرائيلية تستهدف مستودعات ذخيرة لحزب الله في سوريا

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تعرض أحد المطارات العسكرية التابعة للجيش السوري مساء اليوم لقصف صاروخي إسرائيلي من خارج الحدود السورية بحسب ما أفاد مصدر يقاتل مع القوات الحكومية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن "طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على مطار الضبعة بريف حمص الغربي.

وذكر المصدر أن القصف كان يستهدف مستودعات ذخيرة للقوات الحليفة -في إشارة إلى حزب الله اللبناني- مبينا أن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الصواريخ ولم تصب أهدافها.

وفي وقت سابق مساء اليوم، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن أحد المطارات العسكرية في المنطقة الوسطى تعرضت "لعدوان صاروخي معاد".

وأضاف المصدر العسكري "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان، ومنعته من تحقيق أهدافه" دون مزيد من التفاصيل.