بوركينا فاسو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان

أعلنت بوركينا فاسو، اليوم الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، لتترك بذلك الدولة المعزولة سياسيا محتفظة بـ 18 دولة فقط كحلفاء دبلوماسيين رسميين.

وكانت تايوان أنهت في الأول من مايو، علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية الدومينيكان، التي أقامت علاقات رسمية مع الصين.

ويشار إلى أن الحلفاء الدبلوماسيين الحاليين لتايوان، والبالغ عددهم 18، هم في الأساس دول صغيرة نامية، تشمل الكرسي الرسولي (الكرسي البابوي). وفي أفريقيا، تعتبر سوازيلاند حاليا الدولة الوحيدة التي مازالت تعترف بتايوان.

وأصبح لتايوان حكومة منفصلة منذ هروب القوميين الصينيين إلى هناك في عام 1949، بعد أن خسروا حرباً أهلية لصالح الشيوعيين في الصين. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها.