بدء انتخابات نقابة العاملين بجامعة الفيوم

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الخميس، انتخابات نقابة العاملين بجامعة الفيوم، لاختيار أعضاء النقابة عن طريق عملية الاقتراع المباشر.

يتنافس في الانتخابات 14 عضوا ويتم اختيار 10 أعضاء فقط، بينما حُسمت المنافسة على منصب الرئيس لعدم وجود أكثر من مرشح واحد على هذا المنصب.

وتقام الانتخابات تحت إشراف وزارة القوى العاملة حيث يوجد اثنين ممثلين من الوزارة بكل لجنة.

وتُجرى الانتخابات مقسمة على خمس لجان منها لجنة بكلية الآداب ولجنة بمقر كلية التربية ولجنة بمقر المدينة الجامعية للطلاب ولجنة بكلية الزراعة ولجنة بالمكتبة المركزية، وذلك للعمل على تيسير العملية الانتخابية على الناخبين.

ومن المقرر أن تُغلق صناديق الاقتراع عند الخامسة مساء أو قبل ذلك وفقا لما تراه اللجنة المشرفة في حال انتهاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في وقت مبكر.

يُذكر أنه قد صدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء نقابة العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس يتبع المجلس الأعلى للجامعات.