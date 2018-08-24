ترامب يدعو «سيشنز» لفرض سيطرته على وزارة العدل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز إلى فرض سيطرته على الوزارة.

وكتب ترامب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عبارة أوردها سيشنز فى بيان له أمس الأول: "لن تتأثر الوزارة بالاعتبارات السياسية". وعلق الرئيس الأمريكي قائلا: "هذا أمر رائع يا جيف، هذا ما كان يرغب فيه الجميع، لذلك انظر في كل نواحي الفساد في الجانب الآخر (الديمقراطيين)...افتح الملفات والأوراق دون تنقيح. هيا يا جيف، يمكنك أن تفعل ذلك، البلد تنتظر".

وكان ترامب قد هاجم سيشنز خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قائلا: "عينت وزيرا للعدل لم يتمكن من السيطرة أبدا على وزارته"، مضيفا أن "الجميع يرون ما يحدث في وزارة العدل، أصبحت الآن أضع كلمة العدل بين قوسين".

وفي رد نادر من سيشنز على ترامب، أصدر وزير العدل بيانا يدافع فيه عن نزاهة وزارته.

وقال سيشنز في البيان: "توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب، لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا في منصبى"، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

واعتاد ترامب منذ انتخابه على انتقاد القضاء، وهو الأمر الذي تزايد بعد تعيين روبرت مولر مدعى خاص لقيادة التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز فيها ترامب.

وكان سيشنز المؤيد السابق لحملة ترامب الانتخابية قد تنحي عن النظر أي ملف متعلق بقضية التدخل الروسي في الانتخابات تجنبا لأي نوع من تضارب المصالح وأوكل الأمر لنائبه رود روزنشتاين.