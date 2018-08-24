الإعصار «لين» يضرب ولاية هاواي الأمريكية

أعلنت السلطات في ولاية هاواي الأمريكية حالة التأهب حيث ألغت رحلات جوية ونصحت السكان بالبقاء في منازلهم ما لم تصدر أوامر بإجلائهم، وذلك بسبب الإعصار «لين» الذي ضربها يوم الخميس.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من فيضانات مفاجئة مع تساقط أمطار يتراوح منسوبها بين 2.5 و5 سنتيمترات في ماوي وجزر أخرى.



وكان من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج في جميع جزر الولاية إلى ثلاثة أمتار يوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، وإلى ستة أمتار يوم الجمعة.



وأعلن الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الاتحادية، مما جعل المساعدة من وزارة الأمن الداخلي ووكالة إدارة الطوارئ الاتحادية متاحة للسلطات الحكومية والمحلية.



ويزيد هذا الإعلان من سرعة جهود الإغاثة والتعافي في حالات الكوارث ويتيح المساعدة المالية الاتحادية لحكومة الولاية والحكومات المحلية.



وكانت هناك تقارير مبكرة عن وقوع انهيارات طينية وتساقط الأشجار، مع قيام الحكومات المحلية بفتح ملاجئ للمتضررين.