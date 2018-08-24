«ترامب» يتهم مواقع التواصل الاجتماعي بفرض رقابة وإخراس الملايين

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، على خلفية الرقابة التي تفرضها تلك المواقع على المحتوى الجدلي الذي ينشره المشاركون، متهما إيها بـ"إخراس الملايين".

وكتب ترامب، على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "عمالقة التواصل الاجتماعي يخرسون ملايين الأشخاص.. لا يمكنهم فعل ذلك حتى إذا كان سيعني أننا يجب أن نواصل سماع الأخبار الزائفة مثل شبكة (سي.إن.إن)، يجب أن يكتشف الناس ما هو حقيقي وما ليس كذلك، بدون مراقبة".

يأتي ذلك في ظل تحرك بعض شركات التواصل الاجتماعي لحظر الصحفي اليميني المتطرف ألكس جونز من نشر محتواه عبر منصاتهم، بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.