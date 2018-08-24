مسؤول أفغاني: مقاتلو طالبان يهاجمون مدينة غازني مجددا

قال مسؤول أفغاني إن قوات من طالبان بدأت هجوما جديدا على مدينة غازني شرقي أفغانستان، لكن لم يتسن التحقق من التقرير حيث أفاد مسؤول آخر يوم الخميس أن هذا الأمر ليس أكثر من دعاية.



وذكر المسؤول المحلي ناصر أحمد فقيري أن مقاتلي طالبان هاجموا عدة نقاط تفتيش حول غازني ودخلوا بعض المناطق الواقعة على أطراف المدينة. وهناك أيضا تقارير عن مناوشات مع القوات الحكومية.



لكن عارف نوري، متحدث باسم حاكم ولاية غازني، نفى أن تكون هناك أي هجمات جديدة وقال إن أي تقارير عنها مجرد دعاية.



وكان مئات من مقاتلي طالبان هاجموا المدينة المهمة استراتيجيا قبل نحو أسبوعين لمدة قصيرة، مما أجبر القوات الحكومية على القتال لعدة أيام من أجل إخراجهم. وأسفر القتال عن سقوط مئات القتلى.



وقال فقيري إن الهجوم الجديد ليس قويًا بنفس القدر الذي كان عليه منذ أسبوعين، لكنه أعرب عن خشيته من أن يكون ذلك مقدمة لهجوم على نطاق أكبر. وأضاف: "سكان المدينة متوترون للغاية".



ونشر أعضاء طالبان منشورات في الأيام الأخيرة تحذر من أن هجوما آخر بات وشيكا وأمروا الناس بالخروج من منازلهم. وكان هناك أيضا انقطاع للتيار الكهربائي في الآونة الأخيرة في المدينة.