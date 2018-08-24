المحكمة الدستورية في زيمبابوي ترفض النظر في قضية تزوير الانتخابات

رفضت اليوم الجمعة، المحكمة الدستورية في زيمبابوي النظر في دعوى أقامها حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض في زيمبابوي، ويزعم فيها حدوث تزوير انتخابي في أعقاب انتخابات يوليو المتنازع على نتيجتها.

وقال رئيس المحكمة الدستورية في زيمبابوي، لوكه مالابا، الذى ترأس الجلسة بحضور ثمانية قضاة آخرين في المحكمة الدستورية: "تم رفض الطلب وإلزام المدعي بسداد أتعاب التقاضي. هذا قرار بالإجماع".

وذكر رئيس المحكمة اليوم: " يعلن عن أن إيمرسون دامبودزو منانجاجوا هو الفائز عن جدارة واستحقاق في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 30 يوليو ".

وقدم القاضي أسباباً متعددة لرفض الدعوى التي رفعتها المعارضة، قائلاً إنهم لم يقدموا أي دليل على التزوير، ولا على وجود أصوات ناخبين متوفين وقال إن حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي رفع الدعوى بعد فوات الأوان.

وكان تشاميسا خسر الانتخابات بفارق ضئيل، حيث حصل على 3ر44 بالمئة من الأصوات مقابل 8ر50 بالمئة لصالح منانجاجوا. وتزعم عريضة المعارضة أن لجنة الانتخابات في زيمبابوي تلاعبت في نتيجة الانتخابات لصالح منانجاجوا.