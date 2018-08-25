بخطأ ساذج ارتكبه مسعد عوض حارس مرمي الأهلي السابق والحالي لفريق حرس الحدود، سجل صلاح محسن مهاجم الأهلي هدف الفريق الأحمر بشباك الفريق العسكري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد "المكس" بالاسكندرية ضمن الاسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

مسعد عوض حارس الحدود قام في الدقيقة 63 بارتكاب خطأ ساذج بعدما قام بإرسال كرة قصيرة من منطقة جزاء فريقه، اوقفها نجم الأهلي صلاح محسن وقام بتصويبها مباشرًة لتسكن الشباك.

وكان شوط المباراة الأول بين الاهلي والحرس انتهي بالتعادل السلبي، ولم يشهد أي خطورة حقيقة من قبل لاعبي الفريقين على مدار 45 دقيقة.