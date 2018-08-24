إحباط مخطط لداعشي لاستهداف حواجز للجيش اللبناني وكنيسة

أحبطت قوى الأمن اللبنانية مخططاً إرهابياً، من جانب شخص لبنانيً لداعش كان يستهدف عناصر وحواجز الجيش اللبناني شمال لبنان، واستهداف كنيسة بعملية انغماسيه(انتحارية).

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم الجمعة، إنه "في إطار عمليات الأمن الوقائي والإستباقي، التي تنفذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لجهة متابعة نشاطات الخلايا الإرهابية، وبصورة خاصة تلك المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي. ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمّ تحديد هوية شخص لبناني ينتمي الى "داعش" وهو على تواصل مع أشخاص في سورية ينتمون الى التنظيم المذكور".

وبالتحقيق مع الموقوف، تبين ،حسب البيان، تبين أن قريبا للموقوف طلب منه صرف النظر عن الذهاب إلى سورية والعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان، وابلغه أن العمل سيكون تنفيذ عمليات إرهابية ضد عناصر وحواجز الجيش اللبناني في الشمال، وبأنه سيقوم بتأمين سلاح حربي وحزام ناسف، لزوم عمله، وذلك من سورية عن طريق وادي خالد.

كما طُلب من الموقوف بحسب البيان، استهداف كنيسة بعملية إنغماسية، في حال تمكنه من ذلك".