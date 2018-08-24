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يتوجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان غدا السبت، إلى إيرلندا في زيارة تستغرق يومين يحضر خلالها الاجتماع العالمي للأسرة وسط أجواء تعكرها سلسلة من فضائح الاعتداءات الجنسية في كنائس البلاد.

تنتمي إيرلندا إلى الدول التي ارتكب فيها القساوسة والراهبات فضائح جنسية جسيمة بحق الأطفال والنساء.

وسيلتقي البابا الأرجنتيني الأصل لهذه الأسباب عددا من ضحايا الاعتداءات الجنسية في إيرلندا.

فرنسيس هو ثاني بابا للفاتيكان يزور إيرلندا، حيث كان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني أول من قام بزيارة إليها عام 1979.

يلتقي فرنسيس عقب وصوله غدا السبت برئيس الدولة مايكل هيجينز ورئيس الوزراء ليو فارادكار الذي يقر علانية بأنه من المثليين.

ويلتقي البابا أيضا عددا من المشردين والأزواج والزوجات على مدار اليومين المقبلين.

وبعد قيام البابا بزيارة خاطفة إلى أكبر مكان للحج إلى ضريح ماريا في إيرلندا وهو بلدة كنوك ينهي زيارته إلى البلاد يوم الأحد المقبل بقداس يقام في منتزه فونيكس بالعاصمة دبلن، حيث يتوقع حضور نصف مليون كاثوليكي هذا القداس.