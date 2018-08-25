الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم الحدود بثنائية

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري الممتاز وتغلب على حرس الحدود 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري والتي شهدت أيضا فوز الإسماعيلي على مصر المقاصة 2 / 1 وإنبي على المقاولون العرب 2 / 1.



وسجل هدفي الأهلي صلاح محسن في الدقيقة 63 وعلي معلول في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.



ورفع الأهلي رصيده إلى عشر نقاط على قمة جدول الترتيب، محققا فوزه الثالث هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة وحيدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.



وفي المباراة الثانية، حقق الإسماعيلي أول انتصار له في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لهذا الموسم، بتغلبه على مصر المقاصة 1 / صفر



ويدين الإسماعيلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريتشارد بافوور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.



ورفع الإسماعيلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن، محققا انتصاره الأول بعد تعادلين وهزيمة.



فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر ، حيث فاز بمباراة وحيدة وخسر في ثلاث مباريات.



وفي المباراة الثالثة، قلب فريق إنبي تأخره بهدف أمام مضيفه المقاولون العرب إلى فوز 2 / 1



وتقدم المقاولون العرب بهدف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 52 ، ثم تعادل أودا مارشال لإنبي في الدقيقة 86 قبل أن يسجل محمد شيكا هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.



واضطر المقاولون العرب لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد طاهر محمد طاهر في الدقيقة 76.



ورفع إنبي رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد المقاولون العرب عند أربع نقاط في المركز العاشر.