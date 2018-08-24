تأجيل حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي بسبب الجمهور

أعلن الفنان عمرو دياب عن تأجيل حفله بالساحل الشمالي، إلى الخميس المقبل 30 أغسطس بدلا من اليوم الجمعة.



وقال «دياب»، في بيان نشره عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، أنه نظراً للإقبال الجماهيري الكبير على الحفل تقرر نقله لمكان يتسع لعدد أكبر من الجمهور، وسيتم الإعلان عن المكان الجديد خلال 24 ساعة.



وأوضح أنه يمكن لمن حجز تذاكر الحفل، الدخول الحفل بنفس التذكرة في الموعد الجديد للحفل، ولمن يرغب في إلغاء تذكرته واستردادا ثمنها يمكنه التواصل على رقم 16826.



وعلمت «الشروق» أن سبب الإلغاء اعتراضات أمنية بسبب وجود إقبال شديد من الجمهور بأعداد أكبر من استيعاب مكان الحفل.



كانت الشركة المنظمة قد كشفت، قبل ساعات، من إلغاء الحفل، عن الصور الأولية لتجهيزات المسرح الذي كان من المقرر أن يطل من خلاله الهضبة، ويغني عليه أغاني البومه الجديد «كل حياتي».



وأكدت الشركة المنظمة، أن تذاكر الـVIP وقيمتها 750 جنيه للفرد، نفذت تماما بعد طرحها بيومين فقط، كما أكدت أن التذاكر فئة 300 جنيه كانت قد أوشكت هي الأخرى على النفاذ .



يذكر أن عمرو دياب طرح من ألبومه الجديد 4 أغنيات حتى الآن هي، «ده لو اتساب، تعالي، كل حياتي، هدد».



